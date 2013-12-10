- Это с первым моим классом. Мне 73 а им — 63. Я их взяла в 3 классе, 19 лет. Я педучилище Спасское закончила и приехала сразу. А вот здесь найдите, где учительница!?

- В черном, наверное?

- Это моя ученица. Она была в седьмом классе, а я второй год работала.

- Вот мой первый класс, как раз я тут беременная. Я их выпускала, ходили встречать рассвет на последнем звонке, к Антоновским полям, на скалы ходили, на поляны.

Это не просто фотографии. Здесь школьная летопись пяти десятилетий. Целая Людмила Петровна помнит каждого своего ученика.

- У меня три поколения прошли через меня — училась мама, дети и внуки. Когда мне становится грустно, я их рассматриваю...

Она мечтала стать географом, но поступила на филфак. Уже в девятнадцать приехала в Шумный работать учителем. В прошлом году ушла на пенсию, но без Людмилы Петровны школе не обойтись.

Людмила Глушкова, учитель русского языка и литературы: «Вот на 1 сентября в этом году не пошла. Чтобы не разрыдаться на линейке. Но меня просят: кто-то заболел... и так далее. И меня просят выйти на подмену, и я радуюсь. Меня мучает, что я с техникой не дружу, с компьютером, мне неудобно перед учениками становятся, они меня обошли. Чему учу учеников? Трудно сказать, больно, что они сейчас не хотят читать. Не могут прочитать задание, осмыслить не могут, читают мало, а значит, плохо говорят и плохо строят свой логический ответ. Но я говорю: я счастливый учитель, у меня было много учеников, которые любят учиться».

Кстати, этажом выше, в классе, где дети помладше, ведет уроки русского ее бывшая ученица Наталья.

Наталья Гапонова, учитель русского языка и литературы: «Очень хорошие преподаватель, грамотный учитель. Мы общаемся вместе, находим друг у друга общее решение. Строгая и энергичная, запоминающаяся. Она меня принимала в эту школу».

Евгений Палаев, ученик 5 класса школы пос. Шумный: «Людмила Петровна очень добрая, хорошо учит, справедливая. Ставит замечания. «Дети подземелья» сейчас учим».

Наталья Гапонова, учитель русского языка и литературы: «Ну, могу заорать, честно сказать. Но я никогда не злюсь долго. Вот пришел он сегодня без ручки и книжки. Ну, на ручку, но он же не писал, в телефоне сидел».

Половина ее воспитанников по всей стране разъехалась. Вспоминают свою первую учительницу.

Людмила Глушкова, учитель русского языка и литературы: «В Калининграде, стихи мне посвящал даже. Попутно литературной он увлекается. Во Владивостоке много. Связь я с некоторыми поддерживаю. А мой первый ученик, ему уже за 50, он в Горнореченске, и все праздники меня поздравляет, и с днем рождения всегда не забудет. Приезжают с детьми уже своими и заходят, в прошлом году 10 человек сразу приехали. Общение есть, но не со всеми, конечно. Сейчас ведь открытки не особенно пишут, в основном телефоны, но присылают еще. А те, кто в Шумном, здороваются».

Кстати, Людмила Петровна и сама отлично помнит, благодаря кому начался ее роман со школой.

Людмила Глушкова, учитель русского языка и литературы: «Это все от того, что я очень любила свою первую учительницу. Потом была у меня еще одна учительница, недалеко от нас жила и дружно мы жили семьями. Мама настаивала, чтобы я пошла в педучилище. Это Клавдия Александровна. Она приехала к нам из Ленинграда, закончила в зрелом возрасте педучилище. С 64 года я в Шумном живу и больше нигде не работала, только в этой школе. Были, конечно, предложения и в Кавалерово, и в Чугуевке, но мне здесь больше понравилось».

Учитель, завуч, заместитель по воспитательной работе, потом директором более десяти лет. Но вернулась в учителя.

Людмила Глушкова, учитель русского языка и литературы: «Мне с детьми больше нравилось, это полезнее. Я 9 сентября ушла на пенсию, 53 года стаж».

Но не отпускает школа любимую учительницу. Домой Людмила Петровна, скорее всего, вернется ближе к вечеру. Вспомнит про альбом с фотографиями. А утром, в самый мороз, когда печки еще топятся, а деревенские коты пытаются согреться в солнечных лучах, вновь пойдет в школу.

- Что бы посоветовали молодому учителю, который в село приходит?

- Любить детей и помнить, что ты здесь на виду у всего села. Нравственные качества учителя должны быть на высоте. Сельский учитель должен и кружками заниматься и после уроков оставаться. В городе сейчас после уроков не сидят, нанимайте репетиторов. А тут еще и огороды, хозяйство. Поросят когда-то держали. Но муж ведь есть, он помогает, без него бы не справилась.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]