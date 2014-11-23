Путин недоволен работой МВД

Кардинального, видимого улучшения работы МВД пока нет, до 43% снизился уровень раскрываемости преступлений, заявил президента РФ Владимир Путин на коллегии МВД в среду.

"Однако не по всем направлениям ситуация столь благополучна. Вы знаете, что снизился практически до 43% общий уровень раскрываемость преступлений. Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит", — сказал Путин.

По его словам, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере.

"Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел. Следует серьезно повысить качество следствия и дознания. Вы лучше, чем кто либо, понимаете, именно на данном участке особенно важны талант и профессионализм сотрудников", — добавил президент.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на данные прокуратуры Приморья за 2017 год, в Приморском крае раскрываемость преступлений в прошлом году увеличилась на 2,1 % и составила 53,4 %. Отмечен рост числа раскрываемости разбоев – на 7,9 % (с 73,8 % до 81,7 %), преступлений экономической направленности – на 5,8 % (с 69 % до 4,8 %), грабежей – на 4,5 % (с 67 % до 71,5 %), причинения умышленного вреда здоровью – на 3 % (с 88,2 % до 91,2 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – на 1,4 % (с 48,7 % до 50,1 %), краж – на 0,6 % (с 36,6 % до 37,2 %).

Также, на 20 % увеличилось число раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами – 150 (ДФО: 350, - 32 %, РФ: 13 тыс. 235, + 5 %).







Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]