Из-за снегопада перекрыта трасса Снеговая—Патрокл
Трактора-щётки, пескоразбрасыватели, автогрейдеры и машины для нанесения жидких химреагентов в ночь на первый день весны приступили к уборке снега и обработке городских дорог противогололёдными материалами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на штаб по ликвидации последствий снегопада.
К утру на уборку вышли дорожные рабочие, которые расчищают тротуары, автобусные остановки, виадуки и пешеходные переходы. Как отмечают специалисты, сейчас работу снегоуборочной техники затрудняет плотный поток автотранспорта. Зачастую трактора стоят в пробках. Работы по ликвидации последствий снегопада будут продолжаться в круглосуточном режиме.
По данным синоптиков, снег будет продолжаться в течение всего дня 1 марта. С 9 часов до 13 часов 1 марта временами сильный снег. Общее количество осадков составит 7—10 мм (высота свежевыпавшего снега 5—8 см.) В городе метель при ветре от 18 до 23 м/сек. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.
Из штаба по ликвидации последствий снегопада также сообщают, что закрытыми для движения автотранспорта остаются дороги Снеговая—Патрокл и спуск на улице Шефнера.
Автолюбителей Владивостока просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. А в случае выезда соблюдать особые меры предосторожности и зимний режим вождения, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.
Фото - администрация города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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