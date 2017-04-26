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Владивостокцы нашли новый способ заработка

Владивостокцы нашли новый способ заработка

Фото: Mir24.tv

После ввода в обращение купюр номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены Севастополь и Владивосток, одна из интернет-барахолок провела исследование объявлений с продажей новых денежных знаков.

Как отмечают представители ресурса, объявления о продаже купюр появились практически сразу после ввода в оборот и появляются до сих пор. Сейчас покупателя находит только каждый четвертый лот. Видимо, владивостокцы  все же не готовы переплачивать за новые банкноты, которые и так вскоре должны стать привычными для страны.

Чаще всего владивостокцы пытаются заработать на купюрах номиналом 200 рублей — объявлений об их продаже за все время на ресурсе было в два раза больше, чем  2000-рублевых купюр. Активней всего в городе новые банкноты выставляли на продажу в феврале. А покупали — в январе.

Наценка на 2000-рублевые купюры во Владивостоке в среднем сейчас составляет 25% — их продают за 2500 руб. 200-рублевые банкноты перепродают в два раза выше их номинальной стоимости — за 400 рублей. Для сравнения в январе за них просили еще больше — в среднем до 650 рублей за купюру (наценка 225%). Но даже такая стоимость в масштабах страны не выглядит слишком высокой. Например, в Красноярске стоимость 200-рублевой купюры достигала тысячи рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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