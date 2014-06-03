Из-за снегопада во Владивостоке растет число ДТП
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, с 00.00 до 10.00 1 марта в дежурную часть Владивостока поступило 15 сообщений об автоавариях в городе, травмированных в результате ДТП нет. Отметим, ГАИ Владивостока переведен на усиленный режим работы.
На улице Маковского в районе дома №161 в промежутке времени с 7.15 до 7.30 произошло два дорожно-транспортных происшествия.
В первом дорожном происшествии механические повреждения получили автомобили «Мицубиси Паджеро», «Тойота Ист», «Тойота Ноах» и «Тойота Брэвис». Во втором — «Ниссан Жук», «Тойота Виш» и «Тойота Алион». Водители автомашин двигались в попутном направлении со стороны города Артема в направлении Владивостока. Сейчас движение на данном участке дороги проходит в обычном режиме, затруднений нет.
Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также не следует забывать о собственной безопасности и быть внимательными и осторожными.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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