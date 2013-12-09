Во Владивосток не пускают большегрузы

Сильный снег, который начался во Владивостоке и в Приморье вечером 28 февраля и продолжился в ночь на 1 марта, усложнил дорожную обстановку, несмотря на то, что везде работает снегоуборочная техники.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, сейчас на территорию Владивостока не пускают большегрузы, для всех автомобилей закрыта автодорога Де-Фриз–Седанка–Патрокл.

На проезжей части наблюдается снежный накат и гололед, затруднено движение на спусках и подъемах. ГАИ рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении.

Для необходимости ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, ГИБДД Владивостока просит водителей не парковаться вдоль проезжей части.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал. Обязательно использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.

Пешеходам не следует забывать о собственной безопасности, переходить дорогу только в установленных для перехода местах. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. Госавтоинспекция рекомендует не отпускать несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения дорожных условий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]