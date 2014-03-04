В Дальнереченске едва не сгорел частный дом
27 февраля в 12.41 в пожарную охрану Дальнереченска поступило сообщение о том, что в селе Веденка на улице Незаметная горит частный жилой дом.
Прибыв на место, пожарные установили, что из-под наружной стены идет дым, внутри дома сильное задымление. В 13.03 пожар был локализован, а в 13.15 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена часть стены дома, пол и мебель. Площадь пожара составила 4 кв.м. Пострадавших нет.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, проверку по факту пожара проводят инспекторы отдела надзорной деятельности. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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