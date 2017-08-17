Рубрика «PROФИ»: Труд, скрытый под мегатоннами воды: профессия водолаз
Новая рубрика ГТРК «Владивосток» — о профессиях с приморских характером и мастерах с железной закалкой. Мы проводим один день с ними и показываем, как работают настоящие профи!
На этот раз «PROФИ» расскажет об одной из самых опасных профессий в мире и одной из самых редких в масштабах нашей страны — это профессия водолаза. В России ее, скорее, называют возрождающейся…
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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