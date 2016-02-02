Автомат Калашникова обнаружен в отправленной из Москвы в Приморье почтовой посылке

Сотрудники «Почты России» обнаружили автомат Калашникова в посылке, направленной из Москвы в Приморье.

Днем 28 февраля в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности «Почты России» выявили в одном из почтовых отправлений автомат Калашникова АК-103, а также несколько коробок со свето-шумовыми патронами.

Посылка была отправлена из Москвы в Приморский край.

Оружие и информация об отправителе и получателе переданы правоохранительным органам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее на этой неделе специалисты службы безопасности почты обнаружили в отправлениях два карабина Симонова и пулемет Калашникова, предназначенных для стрельбы холостыми патронами. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]