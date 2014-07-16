Реконструировать горнолыжную базу в Арсеньеве готова известная австрийская компания
На горнолыжной базе в Арсеньеве появится новый подъемник, освещение и ресторан. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Сегодня на горнолыжной базе зимних видов спорта и отдыха на горе Обзорная построены три основные трассы и одна учебная. Покататься на лыжах и сноуборде сюда приезжают жители со всего края.
Однако лыжная канатная дорога была установлена еще в советское время и не предназначена для подъема сноубордистов. На гору вместо двух лыжников может подняться только один сноубордист, собираются очереди. Новая канатная дорога позволила бы быстрее подниматься большему количеству человек и развивать такие виды спорта, как фристайл. Кроме того, на трассе нет освещения, поэтому сейчас катания заканчиваются в 17.00.
Представитель австрийской компании«Доппельмайер Раша», ведущего поставщика канатных дорог, предложил современный проект реконструкции базы «под ключ».
Также планируется строительство новой гостиницы и ресторана для гостей горнолыжной базы.
Вместе с тем, по мнению главы Приморья Андрея Тарасенко, необходимо проработать вопрос по открытию еще одного филиала базы зимних видов спорта и отдыха на Медвежьей горе в Кировском районе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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