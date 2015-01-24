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Опасные споры разогнали посетителей «Единого окна» в Уссурийске

Жители Уссурийска продолжают жаловаться на ужасное состояние здания, в котором находится помещение «Единого окна».

На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) возмущенные жители прислали видео и фото с информацией о бедственном положении, в котором находится кирпичная пристройка на улице Амурская, 45. Здание находится практически в центре города — между улицами Комсомольской и Ермакова. Как говорит женщина, приславшая видео, место примыкания пристройки к основному зданию уже начало буквально разрушаться на глазах — из стены вываливаются кирпичи, грибок уже виден не только внутри здания, но и снаружи. Все это стало следствием того, что, по мнению уссурийцев, кирпичная пристройка построена с нарушениями.

Жители обеспокоены не только тем, что клиентам «Единого окна» приходится ждать своей очереди в таком съеденном грибком помещении, но и тем, что в таком здании вынуждены работать люди. Споры простейших микроорганизмов и их токсины распространяются потоками воздуха и беспрепятственно могут попасть в дыхательные пути человека. Они являются мощными аллергенами. Аллергический ринит и сенную лихорадку часто связывают со спорами грибков плесени. С течением времени при длительном контакте с продуктами жизнедеятельности этих микроорганизмов, может развиться такая серьезная болезнь, как бронхиальная астма.

Опасные споры разогнали посетителей «Единого окна» в Уссурийске

Опасные споры разогнали посетителей «Единого окна» в Уссурийске

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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