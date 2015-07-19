Главной площадкой Морского салона в Приморье станет остров Русский

Международный дальневосточный морской салон, по инициативе врио губернатора края Андрея Тарасенко, впервые пройдёт во Владивостоке 25-28 июля. Главной площадкой прведения данного мероприятия станет остров Русский, в частности кампус ДВФУ, где пройдёт и выставочная, и деловая части. Об этом было заявлено на рабочем совещании по подготовке к проведению морского салона, которое прошло в администрации края под руководством вице-губернатора Александра Костенко.

«Формат предполагает большую выставку. Выставочные мероприятия предполагается провести в закрытых помещениях корпуса В, а также на парковке около корпуса разместить крупные выставочные павильоны. Ключевая тематика Морского салона – гражданское и военное судостроение и судоремонт, судоходство и портовая инфраструктура», – сообщил Максим Яковенко.

Среди задач представитель фонда «Росконгресс», который является оператором по подготовке и проведения Морского салона в 2018 году, обозначил разработку плана благоустройства города, набережной бухты Аякс на острове Русский, Университетского проспекта. Фонд также ждёт предложений от администрации края и города по культурной и спортивной программам в дни Морского салона.

Александр Костенко поручил администрации Владивостока и профильным краевым департаментам в двухнедельный срок представить эти предложения.

Ещё одним вопросом совещания стала подготовка к размещению участников, гостей и обслуживающего персонала в гостиницах. Предполагается, что Морской салон примет 1500 гостей. Кроме того, участники совещания обсудили мероприятия по подготовке акватории бухты Золотой Рог, её очистке от мусора и мазута. Эта работа идёт также в преддверие Восточного экономического форума в сентябре, в рамках которого состоится регата парусных судов.

«К очистке акватории необходимо привлекать все ведомства. Мы также уже определили собственников причальных стен на протяжении бухты Золотой Рог с тем, чтобы с наступлением тёплого времени они приступили к благоустройству», – подчеркнул Александр Костенко.

Первый вице-губернатор обозначил: оператору Морского салона нужно как можно раньше составить список компаний-участников мероприятия. Администрация края также направит список предприятий, которые рекомендуются к участию. Своё участие уже подтвердили «Восточная верфь», Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, а также ААК «Прогресс», предприятие намерено представить на выставке Морского салона вертолёт Ка-52.

Напомним, Международный дальневосточный морской салон объединит более 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. На площадке Международного дальневосточного морского салона состоится Первый судостроительный хакатон и слет молодых инженеров. Отдельное внимание будет уделено бирже вакансий судостроительной отрасли.

Стоит отметить, что Международный военно-морской салон – одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Он проводится в Санкт-Петербурге на протяжении 20 лет под руководством Министерства промышленности и торговли РФ. Приморский край впервые станет площадкой проведения Морского салона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]