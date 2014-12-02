Междугородние автобусы из-за снегопада отменены в Приморье
Десятки междугородних автобусных рейсов отменены в четверг в Приморье из-за снегопада. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».
Всего отменено около 40 рейсов, в том силе в города Арсеньев, Лучегорск, Дальнереченск, Большой Камень.
Дороги края от снега расчищают почти 420 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации региона.
По данным Примгидромета, снегопад в Приморье в первый день весны принес циклон. В пятницу, по прогнозам, снег прекратится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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