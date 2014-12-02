Междугородние автобусы из-за снегопада отменены в Приморье

Десятки междугородних автобусных рейсов отменены в четверг в Приморье из-за снегопада. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».

Всего отменено около 40 рейсов, в том силе в города Арсеньев, Лучегорск, Дальнереченск, Большой Камень.

Дороги края от снега расчищают почти 420 единиц техники, сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным Примгидромета, снегопад в Приморье в первый день весны принес циклон. В пятницу, по прогнозам, снег прекратится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]