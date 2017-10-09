Анонс на 2 марта

2 марта с 10.00 до 12.00 в селе Вольно-Надеждинском (ул. Р. Дрегиса, 11«б») первый заместитель прокурора края Шайбеков Вячеслав Рафикович проведет личный прием граждан, в том числе по вопросам в сфере оплаты труда. Предварительно записаться на прием желающие могут по телефону прокуратуры Приморского края 8(423) 240-62-04 или прокуратуры Надеждинского района 8(42334) 2-01-72.

2 марта в 10.00 в ДВФУ, корпус В, «Морской» зал — подведение итогов регионального этапа IV Всероссийской студенческой олимпиады по истории российского предпринимательства. В конкурсе участвуют более 80 студентов из вузов Приморского края.

2 марта в 15.00 в научной библиотеке ДВФУ (ул. Алеутская, 65-б) — открытая лекция «Археология Приморья» старшего научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Елены Сидоренко. Встреча пройдет в рамках научно-просветительского лектория «Наши истоки: из истории освоения Дальнего Востока».

2-3 марта в 18.00 в ДВФУ (корпус В, «Синий» зал) — полуфинал Лиги КВН ДВФУ. За выход в главную игру сезона будут бороться десять команд из ДВФУ, ТОВВМУ им. Макарова, ВГУЭС, ТГМУ, филиала ДВЮИ МВД России, а также сборные Владивостока и Артема.

2 марта в 16.00 во Владивостоке в библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – пробное тестирование по ЕГЭ (история).

2 марта в 17.00 в Театре молодежи (Светланская, 15а) – драма в двух действиях «Завтра была война».

2 марта в 18.30 в Приморском академическом драмтеатре имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль по пьесе А. Володина «С любимыми не расставайтесь».

2 марта в 18.30 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) – концертная программа «Мгновения любви. Романс ХХ века».

2 марта в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – лекция Семена Лескова из цикла «Пепел прошлых побед: имперская русская политика в период 1825-1849 гг.»

2 марта в 19.00 на приморском сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера в трех действиях «Риголетто».

2 марта в 19.00 – SanRemo Hall (Набережная, 9) – концерт группы «Хлеб».

2-4 марта с. Покровка, с/к «Олимпиец» (ул. Карла Маркса, 65а). Первенство Приморского края по настольному теннису среди юношей и девушек до 13 лет. Начало ежедневно в 10.00, открытие 3 марта в 14.30.

2 марта - Международный день спички.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]