В Находке задержаны двое местных жителей, незаконно ловившие гребешок
Сотрудники Находкинской транспортной полиции задержали в заливе Находка двоих граждан 28 и 30 лет во время профилактических мероприятий. Мужчины незаконно выловили около 900 особей морского гребешка. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
Все изъятые водные биоресурсы помещены на ответственное хранение. Подозреваемых обязали явиться в полицию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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