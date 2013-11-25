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Во Владивостоке отменен рейс парома на остров Попова

Во Владивостоке отменен рейс парома на остров Попова

Фото: smitsmitty - LiveJournal

В связи с неблагоприятными погодными условиями и действующим штормовым предупреждением 1 марта отменяется рейс парома «Босфор Восточный», следующего по маршруту Владивосток – остров Попова с отправлением в 17.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Об изменениях в расписании работы морского транспорта следует узнавать на сайте http://pereprava.su/

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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