Во Владивостоке отменен рейс парома на остров Попова
В связи с неблагоприятными погодными условиями и действующим штормовым предупреждением 1 марта отменяется рейс парома «Босфор Восточный», следующего по маршруту Владивосток – остров Попова с отправлением в 17.00. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Об изменениях в расписании работы морского транспорта следует узнавать на сайте http://pereprava.su/
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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