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Вчера, 16:13
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Житель Приморья едва не лишился почти четырех тонн мясной продукции

Житель Приморья едва не лишился почти четырех тонн мясной продукции

Фото: Meatinfo.ru

По причине халатности перевозчика почти 4 тонны мясной продукции могли быть признаны небезопасными и отправлены на утилизацию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль на участке автотрассы Осиновка-Рудная пристань в Анучинском районе. Из Владивостока в Арсеньев для последующей реализации мужчина перевозил в фургоне 369 коробок с мясной продукцией (курица, куриные субпродукты, свинина, говядина мясной фарш, сосиски) общим весом 3909 кг. Ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию у перевозчика не оказалось,

Должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в отношении нарушителя был составлен административный протокол и выдано предписание об исключении продукции из оборота, помещении ее на изолированное хранение до завершения разбирательства.

Владелец продукции успел в отведенный срок предоставить необходимые документы инспекторам Управления, тем самым доказать качество и безопасность своей продукции.

А вот водителю в качестве наказания за правонарушение (перевозка продукции  в отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов), ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, может грозить  административный штраф.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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