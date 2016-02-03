Разведенный на садовом участке костер стал причиной крупного лесного пожара в Приморье

Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, причинившее крупный ущерб). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В октябре 2017 года на своем участке садоводства «Орешек» фигурант развел костер. В результате произошел крупный пожар, который распространился на земли лесного фонда общей площадью 477 га. Огнем были уничтожены и повреждены лесные насаждения, причинен крупный экологический ущерб.

В ходе дознания имущество фигуранта было арестовано. Обвиняемый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о слушании уголовного дела в особом порядке.

Прокурором города заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]