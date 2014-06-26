В Приморье в 2017 году полиция изъяла из незаконного оборота свыше тонны наркотиков
Приморской полицией на протяжении многих лет принимаются комплексные меры, направленные на противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств. Это способствует стабилизации криминальной ситуации в регионе, совершенствованию наркологической помощи населению и активизации межведомственного взаимодействия по профилактике наркопреступлений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств полицейские на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых пресекается деятельность организованных групп, специализирующихся на совершении наркопреступлений. В сфере противодействия наркоугрозе Управление МВД России по Приморскому краю тесно взаимодействует с региональными УФСБ и Дальневосточным таможенным управлением.
В 2017 году сотрудниками органов внутренних дел в Приморье выявлено 5637 наркопреступлений, ликвидирован 41 наркопритон. Из незаконного оборота изъято 1,2 тонны наркотиков и сильнодействующих веществ, в том числе 195 кг синтетических наркотиков, около 5 кг героина. За совершение наркопреступлений привлечены к ответственности 2700 граждан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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