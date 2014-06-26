Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 17:38
  0

В Приморье в 2017 году полиция изъяла из незаконного оборота свыше тонны наркотиков

В Приморье в 2017 году полиция изъяла из незаконного оборота свыше тонны наркотиков

Фото: УМВД по ПК

Приморской полицией на протяжении многих лет принимаются комплексные меры, направленные на противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств. Это способствует стабилизации криминальной  ситуации в регионе, совершенствованию наркологической помощи населению и активизации межведомственного взаимодействия по профилактике  наркопреступлений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Совместно с коллегами  из других правоохранительных ведомств полицейские на постоянной основе проводят  оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых пресекается  деятельность организованных групп, специализирующихся на совершении наркопреступлений. В сфере противодействия наркоугрозе Управление МВД России по Приморскому  краю  тесно взаимодействует с региональными  УФСБ и Дальневосточным таможенным  управлением.

В  2017 году сотрудниками органов внутренних дел в Приморье  выявлено 5637 наркопреступлений, ликвидирован 41 наркопритон. Из незаконного оборота изъято 1,2 тонны наркотиков и сильнодействующих веществ, в том числе 195 кг синтетических наркотиков, около 5 кг героина. За совершение наркопреступлений   привлечены  к ответственности 2700 граждан.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести