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Вчера, 17:54
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Вечеринка на маяке во Владивостоке закончилась кражей

Вечеринка на маяке во Владивостоке закончилась кражей

Фото: stolicaonego.ru

Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока утвердил обвинительное  заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1977 г.р., обвиняемого в крупной краже.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант в сентябре 2017 года приехал к своему знакомому, работавшему сторожем на стоянке катеров в районе ул. Токаревская Кошка, где они вместе выпивали.

Наутро, воспользовавшись тем, что приятель-сторож спит, злоумышленник похитил с находившегося на стоянке катера оборудование для рыбной ловли и подводной охоты, общей стоимостью свыше 330 тыс. рублей.

В ходе следствия часть похищенного имущества возвращена потерпевшему.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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