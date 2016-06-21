Вечеринка на маяке во Владивостоке закончилась кражей

Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1977 г.р., обвиняемого в крупной краже.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурант в сентябре 2017 года приехал к своему знакомому, работавшему сторожем на стоянке катеров в районе ул. Токаревская Кошка, где они вместе выпивали.

Наутро, воспользовавшись тем, что приятель-сторож спит, злоумышленник похитил с находившегося на стоянке катера оборудование для рыбной ловли и подводной охоты, общей стоимостью свыше 330 тыс. рублей.

В ходе следствия часть похищенного имущества возвращена потерпевшему.

Сейчас уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]