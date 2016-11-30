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Вчера, 18:37
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Во Владивостоке открыто движение на трассе Де-Фриз—Седанка—Патрокл

Во Владивостоке открыто движение на трассе Де-Фриз—Седанка—Патрокл

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм gibdd_vladivostok, открыто движение во всех направлениях по трассе Де-Фриз—Седанка—Патрокл.

Вместе с тем, на трассу все еще не пускают большегрузы.

С 8.00 по 17.30 в ГАИ поступило 46 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. На 25 мест выезжали сотрудники Госавтоинспекции, остальные 19 аварий водители оформили с помощью европротокола.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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