Во Владивостоке открыто движение на трассе Де-Фриз—Седанка—Патрокл
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм gibdd_vladivostok, открыто движение во всех направлениях по трассе Де-Фриз—Седанка—Патрокл.
Вместе с тем, на трассу все еще не пускают большегрузы.
С 8.00 по 17.30 в ГАИ поступило 46 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. На 25 мест выезжали сотрудники Госавтоинспекции, остальные 19 аварий водители оформили с помощью европротокола.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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