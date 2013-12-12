Владимир Путин назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ в четверг, 1 марта.

Во время своего выступления глава государства предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие крупных городов и малых населенных пунктов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки, при этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры – в Казани, во Владивостоке, в Сочи. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум, удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, культурных и гражданских инициатив, малого бизнеса и стартапов», – заявил Президент.

Владимир Путин подчеркнул, что обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.

По словам Президента, городские и местные власти должны работать на принципах открытости передовым идеям и готовности откликаться на запросы жителей разных поколений семей с детьми, пенсионеров инвалидов.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В ходе проекта в городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год – пилотный.

В Приморье в 2017 году на реализацию приоритетного проекта было направлено почти 550 миллионов рублей, это субсидии из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. В проекте приняли участие 58 муниципальных образований края – 12 городских округов и 46 поселений, в том числе все 9 моногородов Приморья. За год благоустроено 6 городских парков и 59 территорий общего пользования, 260 дворовых территорий.

Кроме того, в регионе утверждена государственная программа «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018–2022 годы с объемом финансирования более 2,6 миллиардов рублей. Планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]