Тяжелое ДТП унесло жизнь водителя легкового автомобиля в Приморье

В четверг, 1 марта, в районе села Кипарисово в Надеждинском районе Honda Insight врезалась в длинномер. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

По предварительной информации, водитель Honda Insight двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска и врезался в стоящую на обочине фуру. Дальнобойщик в это время менял пробитое колесо.

В результате удара кузов легкового автомобиля серьезно деформировался водитель оказался зажат внутри. Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам, но те помочь ему уже не смогли – от полученных травм мужчина скончался.

По факту случившегося ведется проверка.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]