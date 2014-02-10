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Тяжелое ДТП унесло жизнь водителя легкового автомобиля в Приморье

Тяжелое ДТП унесло жизнь водителя легкового автомобиля в Приморье

Фото: newsvl.ru

В четверг, 1 марта, в районе села Кипарисово в Надеждинском районе Honda Insight врезалась в длинномер. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

По предварительной информации, водитель Honda Insight двигался со стороны Владивостока в направлении Уссурийска и врезался в стоящую на обочине фуру. Дальнобойщик в это время менял пробитое колесо.

В результате удара кузов легкового автомобиля серьезно деформировался водитель оказался зажат внутри. Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам, но те помочь ему уже не смогли – от полученных травм мужчина скончался.

По факту случившегося ведется проверка.

Тяжелое ДТП унесло жизнь водителя легкового автомобиля в Приморье
Тяжелое ДТП унесло жизнь водителя легкового автомобиля в Приморье

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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