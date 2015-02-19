В Пограничном районе вынесен приговор обвиняемому в попытке подкупить сотрудника ГАИ
Суд Пограничного района вынес приговор обвиняемому в попытке подкупить сотрудника полиции.
Ранее, в октябре прошлого года, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Пограничному району остановили водителя, нарушившего правила пользования внешними световыми приборами. В соответствии со ст. 12.20 КоАП РФ мужчине грозил административный штраф в размере 500 рублей. Желая уйти от ответственности, 51-летний местный житель предложил полицейскому денежное вознаграждение, от которого он отказался.
Противоправные действия водителя были пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке.
В подразделении дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мелкое взяточничество).
Мировой суд Пограничного района признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.
Напомним: дача взятки, независимо от суммы, которую пытается передать гражданин, - уголовно наказуемое деяние. В 2017 году в Приморском крае по фактам коррупционных правонарушений, допущенных водителями автотранспорта, возбуждено 21 уголовное дело.
В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Аналогичные технические средства используются при приеме экзамена на право управления транспортным средством (как теоретического, так и практического этапа), а также производстве регистрационных действий с транспортными средствами.
Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив сотруднику Госавтоинспекции взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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