«Вести: Приморье. Интервью»: Елена Демиденко: Современной женщине удается все
«Вести: Приморье. Интервью» с Еленой Демиденко, заместителем руководителя комитета по женскому предпринимательству ПКО «Опора России».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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