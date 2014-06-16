Пятерых подростков, делавших селфи на путях, задержали в Приморье

«Инспекторы по делам несовершеннолетних Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск выявили пятерых подростков, подвергавших свою жизнь опасности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как ранее сообщалось, в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск поступило сообщение об экстренном торможении грузового состава на перегоне между станциями Реттиховка и Буянки Черниговского района.

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. Машинист рассказал, что заметил на путях группу подростков, которые вели видео- и фотосъемку на фоне приближающегося состава. На предупреждающие звуковые сигналы подростки не реагировали и продолжали стоять на путях. Тогда машинист был вынужден применить экстренное торможение.

«В рамках проведенной проверки транспортные полицейские установили правонарушителей. Ими оказались пять подростков в возрасте 13-14 лет, жители поселка Реттиховка Черниговского района Приморского края и города Владивостока, учащиеся средних школ. В телефоне одного из подростков обнаружена видеозапись инцидента», - рассказала Ирина Волк.

Поскольку юные правонарушители не достигли возраста административной ответственности, сотрудники полиции провели с ними профилактические беседы в присутствии родителей и разъяснили правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

«В отношении родителей инспекторами по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Информация об инциденте направлена в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», - добавила официальный представитель ведомства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]