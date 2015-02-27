На троих родителей учеников одной из гимназий Владивостока завели уголовные дела
На троих жителей Владивостока заведены уголовные дела за использование заведомо подложного документа. Граждане заказали поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания, чтобы устроить своих детей в одну из гимназий краевого центра.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, жительница Владивостока заказала у неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) за 4,5 тыс. рублей свидетельство о регистрации по месту пребывания на свое имя и на имя дочери. Документ был необходим для зачисления ребенка в школу по принципу «территориальности». Подложный документ фигурантка предъявила сотруднику гимназии.
Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Аналогичные факты выявлены при проверке свидетельств о регистрации по месту пребывания в отношении еще двух учащихся 1 класса гимназии.
Учитывая, что результаты проверочных мероприятий свидетельствовали о фактах использования заведомо подложных документов, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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