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На троих родителей учеников одной из гимназий Владивостока завели уголовные дела

На троих родителей учеников одной из гимназий Владивостока завели уголовные дела

На троих жителей Владивостока заведены уголовные дела за использование заведомо подложного документа. Граждане заказали поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания, чтобы устроить своих детей в одну из гимназий краевого центра.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, жительница Владивостока заказала у неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) за 4,5 тыс. рублей свидетельство о регистрации по месту пребывания на свое имя и на имя дочери. Документ был необходим для зачисления ребенка в школу по принципу «территориальности». Подложный документ фигурантка предъявила сотруднику гимназии.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Аналогичные факты выявлены при проверке свидетельств о регистрации по месту пребывания в отношении еще двух учащихся 1 класса гимназии.

Учитывая, что результаты проверочных мероприятий свидетельствовали о фактах использования заведомо подложных документов, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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