Более 2,3 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки увеличили вылов крабов, освоив квоту на 8%.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, вылов крабов увеличился почти на 430 тонн к уровню прошлого года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, по состоянию на 15 февраля добыто 2348 тонн крабов, освоение квот составляет 8%. Также выловлено 475 тонн креветок.

Отметим, приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. Судно «Шанс-106» добывает красного краба-стригуна на глубине до 2500 метров. Это первый в стране крабовый процессор, оснащенный современным и эффективным оборудованием для работы на больших глубинах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]