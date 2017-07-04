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В Приморье задержан житель Волгограда, скрывшийся с места ДТП в Находке

В Приморье задержан житель Волгограда, скрывшийся с места ДТП в Находке

Фото: УМВД по ПК

В Находке таксист, двигаясь на автомашине «Тойота Приус» со стороны улицы Дальней в направлении улицы Пограничной, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Пассо», после чего съехал в кювет. Водитель «Тойоты Приус» с места происшествия скрылся, не оказав потерпевшим помощи.  

В результате аварии травмы получили пассажир такси и 33-летняя женщина– водитель «Тойоты Пассо». Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе розыска личность водителя, скрывшегося с места ДТП, установлена. Им оказался 40-летний приезжий из Волгограда. Мужчина свою вину признал и пояснил, что, попав в автоаварию,  испугался и покинул место происшествия. По результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено.

За оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

По факту причинения телесных повреждений участникам автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевших в результате автоприсшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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