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Водитель большегруза пострадал в серьезном ДТП в Кавалеровском районе

Водитель большегруза пострадал в серьезном ДТП в Кавалеровском районе

1 марта в районе 401 км автомобильной дороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово произошло ДТП с участием большегруза. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo, в 16.30 в районе 400 км 605 м дороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово, водитель КАМАЗа, 1964 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина с травмами доставлен в Кавалеровскую ЦРБ.
Отметим, ДТП произошло в условиях снегопада. Данный участок дороги очагом аварийности не является.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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