Любители спортивного ориентирования сразятся за звание чемпиона Владивостока
В воскресенье, 4 марта, любители спортивного ориентирования сразятся за звание чемпиона города. В этот день в районе остановки общественного транспорта «Перевал» (спортбаза «Политехник» на ул. Полетаева, район 14 км) пройдет открытое первенство Владивостока по спортивному ориентированию, посвященное Международному женскому дню.
По результатам проведения состязаний участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 11:30, старт – в 12 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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