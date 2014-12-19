Фестиваль ГТО пройдет в Приморье
3 и 4 марта во Владивостоке пройдет краевой зимний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО» среди учащихся IV и V возрастных ступеней (13-15 и 16-17 лет). Торжественное открытие мероприятия состоится 3 марта в 10.00 в игровом зале спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).
Как сообщили в администрации Приморского края, в соревнованиях примут участие 23 команды (230 человек) из Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Фокино, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Пограничного, Пожарского, Ольгинского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов.
На протяжении двух дней ребята будут выполнять нормативы комплекса ГТО в шести видах испытаний – плавании, подтягивании на перекладине, сгибании рук в упоре лежа, наклонах вперед из положения стоя, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине, беге. Тестирование будет проходить на двух площадках – в спорткомплексе «Олимпиец» и легкоатлетическом манеже стадиона «Динамо».
По результатам фестиваля будут определены победители и призеры в личном и командном первенстве, среди городских округов и муниципальных районов.
Участники, успешно выполнившие нормативы, будут представлены на получение знаков отличия ГТО – бронзового, серебряного или золотого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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