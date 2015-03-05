Анонс на 3 марта

3 марта во Владивостоке в 15.10 в кампусе ДВФУ, (корпус D, ауд. D738) пройдут бесплатные курсы по подготовке к всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Преподаватели кафедры русского языка и литературы ДВФУ предложат участникам вспомнить теорию и попрактиковаться в использовании различных правил орфографии и пунктуации.

3 марта во Владивостоке в 14.00 на базе ВГУЭС пройдет очередная лекция от ведущих специалистов в сфере сельскохозяйственных наук для дачников и садоводов.

3 марта во Владивостоке с 10.00 до 17.00 на центральной площади будет проходить продовольственная ярмарка.

3 и 4 марта во Владивостоке пройдет краевой зимний фестиваль «Вперед ВФСК ГТО» среди учащихся IV и V возрастных ступеней (13-15 и 16-17 лет). Торжественное открытие мероприятия состоится 3 марта в 10.00 в игровом зале спорткомплекса «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2).

3 марта г. Владивосток, СОШ №2 (ул. Толстого, 27). Физкультурное мероприятие по поисково-спасательным работам «Режим ЧС» среди обучающихся общеобразовательных учреждений г. Владивостока. Начало в 09.45.

3 марта г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Тюмень-ТюмГУ» Тюмень. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

3-4 марта с. Екатериновка (Партизанский р-н). Чемпионат ДВФО по ледолазанию, трудность, скорость.

3-4 марта г. Арсеньев. Открытый Кубок Приморского края по парашютному спорту, пара-ски – точность, пара-ски двоеборье.

3 марта — Всемирный день дикой природы.

3 марта — Всемирный день писателя.

3 марта — Международный день охраны здоровья уха и слуха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]