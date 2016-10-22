Второй женский турнир по джиу-джитсу пройдет во Владивостоке

В воскресенье, 4 марта, Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу во второй раз проведет во Владивостоке женский турнир, приуроченный к празднованию Международного женского дня. Соревнования пройдут на территории стадиона «Строитель» (зал борьбы, проспект 100-летия Владивостока, 30д).

Около 73 представительниц слабого пола будут биться за медали федерации джиу-джитсу в дисциплине kakuto kumite (полноконтактные поединки). Возраст «женщин-самураев», которые примут участие в соревнованиях, – от 10 лет и старше. В числе прочих в турнире примут участие спортсменки из муниципальной Специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств Владивостока.

Как отметили в Евро-Азиатской федерации джиу-джитсу, несмотря на то, что соревнования организуют только для участниц слабого пола, в зрелищности они не уступают мужским. Тем более, что во время турнира пройдут только полноконтактные поединки, где девушки продемонстрируют свои борцовские навыки, ударную и защитную технику.

Жителей и гостей города приглашают поддержать спортсменок. Начало соревнований в 10.00 часов. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]