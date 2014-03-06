Анонс на 4 марта

4 марта в 15.30 в Пушкинском театре Владивостока (ул. Пушкинская, 27) открытие выставки женских портретов Владимира Воробьева.

4 марта в 11.30 во Владивостоке в районе остановки общественного транспорта «Перевал» (спортбаза «Политехник» на ул. Полетаева, район 14 км) — торжественное открытие первенства Владивостока по спортивному ориентированию, посвященного Международному женскому дню. пройдет открытое первенство Владивостока по спортивному ориентированию, посвященное Международному женскому дню.

4 марта в 14.00 во Владивостоке (ул. Гоголя, 41, ауд. 2905, вход со стороны театра «Андеграунд») состоится бесплатная лекция для садоводов и огородников: учёный-агроном, научный сотрудник Приморской плодово-ягодной станции Анатолий Шагиахметов расскажет о выращивании и разведении крыжовника, о новых сортах и способах борьбы с вредителями.

4 марта в 10.00 во Владивостоке пройдет Второй женский турнир по джиу-джитсу, приуроченный к празднованию Международного женского дня. Соревнования пройдут на территории стадиона «Строитель» (зал борьбы, проспект 100-летия Владивостока, 30д).

4 марта в 10.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский пр-т, 2) - чемпионат и Первенство ДВФО по тхэквондо ВТФ, дисциплина пхумсэ.

4 марта во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - матч ВК «Приморочка» (Владивосток) – ВК «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень). Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

4 марта в Сургуте - мат БК «Университет-Югра» (Сургут) – БК «Спартак-Приморье» (Владивосток). Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

4 марта в Новосибирске - матч ФК «Сибирь» (Новосибирск) – ФК «Луч-Энергия» (Владивосток). 26 тур Фонбет- Первенства ФНЛ России среди мужских команд.

4 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]