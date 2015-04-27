День корейского инвестора состоится во Владивостоке
День корейского инвестора состоится во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета 5 марта. В мероприятии примут участие зампред Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
«День инвестора – хорошая практика, которая дает бизнесменам дополнительную возможность обсудить свой проект на высоком уровне: в присутствии вице-премьера – полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева», - отметил Министр Александр Галушка.
Кроме того, по инициативе председателя Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея господина Сон Ен Гиля на полях Дня инвестора будет проведено первое заседание Российско-Корейского совета по развитию бизнеса и поддержке инвестиций.
Первый День корейского инвестора состоялся в июне 2017 года в Хабаровске. Он пополнил портфель перспективных проектов с участием Корейских инвесторов на сумму свыше 250 млн долларов. Участие в нем приняли такие компании, как «Хендэ», «ЛС Нетворкс» и другие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.02.2018 День корейского инвестора пройдет во Владивостоке
-
08.02.2018 Юрий Трутнев: в апреле состоится третий День китайского инвестора
-
08.11.2017 В Приморье скоро может открыться филиал Корейского института судостроения
-
07.11.2017 Александр Галушка: Реализацию проекта «Хасан—Раджин» нужно обсуждать в трехстороннем порядке
-
01.11.2017 Китай может построить целлюлозно-бумажный комбинат на Дальнем Востоке
-
27.04.2015 Юрий Трутнев прибыл с рабочим визитом в Приморье
Добавить комментарий