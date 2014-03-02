Анонс на 5 марта
5 марта в 14.00 в администрации Приморского края (1 этаж, холл большого зала) пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню слуха. В ней примут участие – главный внештатный сурдолог департамента здравоохранения Приморского края, врач сурдолог-оториноларинголог, заведующий Центром реабилитации слуха краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Шуваев, а также врач-отоларинголог Владивостокской клинической больницы №1 Денис Кареев и представитель краевого центра медицинской профилактики Людмила Савельева.
5 марта на площадке ДВФУ в Приморье пройдет День корейского инвестора. В мероприятии примут участие зампред Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
5 марта в 10.00 в исправительной колонии №10 (с. Горное, ул. Ленина,25) состоится конкурс красоты среди осужденных женщин «Мисс Весна».
5 марта - День театрального кассира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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