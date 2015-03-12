Во Владивостоке пройдет «Праздничная» ярмарка

На центральной площади Владивостока 3 марта в преддверии Международного женского дня развернётся продовольственная ярмарка. Здесь все желающие жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, морепродукты, мёд, кондитерские изделия и другие продукты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, ярмарка «Праздничная» будет работать с 10 до 17 часов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]