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Во Владивостоке пройдет «Праздничная» ярмарка

Во Владивостоке пройдет «Праздничная» ярмарка

Фото: newsvl.ru

На центральной площади Владивостока 3 марта в преддверии Международного женского дня развернётся продовольственная ярмарка. Здесь все желающие жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, морепродукты, мёд, кондитерские изделия и другие продукты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, ярмарка «Праздничная» будет работать с 10 до 17 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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