Во Владивостоке пройдет «Праздничная» ярмарка
На центральной площади Владивостока 3 марта в преддверии Международного женского дня развернётся продовольственная ярмарка. Здесь все желающие жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, морепродукты, мёд, кондитерские изделия и другие продукты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, ярмарка «Праздничная» будет работать с 10 до 17 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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