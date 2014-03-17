Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:57
  0

Взлом припайного льда ожидается в Приморье в выходные

Взлом припайного льда ожидается в Приморье в выходные

3 и 4 марта ожидается частичный взлом припайного льда. Выход на лед опасен, выезд автомобилей запрещен. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, вечером 3 марта и ночью 4 марта в связи с усилением южного ветра в Амурском, Уссурийском заливах и в проливе Босфор Восточный ожидается частичный взлом припайного льда. В связи с этим спасатели предупреждают: выход на лед опасен, а выезд автомобилей запрещен.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести