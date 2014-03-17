Взлом припайного льда ожидается в Приморье в выходные
3 и 4 марта ожидается частичный взлом припайного льда. Выход на лед опасен, выезд автомобилей запрещен. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, вечером 3 марта и ночью 4 марта в связи с усилением южного ветра в Амурском, Уссурийском заливах и в проливе Босфор Восточный ожидается частичный взлом припайного льда. В связи с этим спасатели предупреждают: выход на лед опасен, а выезд автомобилей запрещен.
Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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