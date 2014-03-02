Годовщину Даманских событий отмечают в Приморье
49-я годовщина событий на острове Даманский отмечается в эти дни. В подразделениях Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю проходят памятные мероприятия, встречи с ветеранами - участниками тех событий.
В 1967-1969 годах группы гражданских лиц и военнослужащих сопредельного государства, нарушая режим государственной границы, систематически преднамеренно выходили на советскую территорию, откуда всякий раз выдворялись пограничниками без применения оружия. Однако в период со 2 по 15 марта 1969 года, когда противостояние достигло апогея, применения оружия избежать не удалось. В результате вооруженного столкновения в районе острова Даманский с советской стороны погибли 58 человек. Пограничники проявили в этом противостоянии выдержку, стойкость и самообладание. Четыре пограничника стали Героями Советского Союза: Юрий Бабанский, Виталий Бубенин, Демократ Леонов (посмертно), Иван Стрельников (посмертно). Погибшие военнослужащие захоронены в г.Дальнереченске, где позднее был открыт мемориал воинам-пограничникам. Есть захоронения и в с.Камень-Рыболов.
Митинги памяти и отдание воинских почестей в память о погибших 1-2 марта прошли в Дальнереченске, Лучегорске, в пограничных отделениях «Даманское» и «Нижнемихайловское» Службы в г.Дальнереченске. 15 марта памятные мероприятия пройдут на центральной площади Дальнереченска.
События у острова Даманский будут вспоминать и в Службе в с.Камень-Рыболов. Здесь 15 марта пройдут ставшие уже традиционными митинг и акция «Свеча Памяти». В мероприятиях примут участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественности и жители села.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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