Нелегальный цех по переработке краба обнаружили во Владивостоке

Деятельность незаконного цеха по переработке краба пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке. Общий вес изъятого из незаконного оборота ценного биоресурса превысил 1 тонну 300 килограммов.

Организовали нелегальную переработку ценных водных биоресурсов двое приморцев. В гаражном боксе, расположенном на придомовой территории, предприимчивые молодые люди установили большой металлический чан для варки краба, к которому была подведена газовая горелка с баллонами, снабдив сооружение примитивной системой канализации и вентиляции. Мыли членистоногих при помощи автомойки, а уже вареные конечности расфасовывали в пластиковую тару и картонные коробки. В помещении пограничники обнаружили более 2300 особей краба волосатого и стригуна опилио. Общий вес переработанного в сомнительных условиях деликатеса превысил 570 килограммов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В ходе разбирательства выяснилось, что еще порядка 1,5 тысяч особей переработанного краба хранятся в арендованном «бизнесменами» рефконтейнере. В этом помещении сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили еще около 8 центнеров краба и крабовой продукции, а также свыше 80 килограммов чищенного приморского гребешка. Мужчины утверждали, что деликатес приобретали у неизвестных им лиц исключительно для собственного потребления. Рыночная стоимость обнаруженного и изъятого пограничниками ценного биоресурса может превышать 1 миллион 200 тысяч рублей. В отношении организаторов нелегального производства проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]