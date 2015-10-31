Новости Видео Программы "Азия за неделю" О программе

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Вчера, 19:00
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Счастливый китайский Новый год

Специальный выпуск программы «Азия за неделю»: Счастливый китайский Новый год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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