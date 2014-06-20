В Уссурийске составили рейтинг самых грязных улиц

Члены Административной комиссии прошлись по проблемым точкам и отметили на карте города самые дурнопахнущие места. Искать, впрочем, долго не пришлось. Жители железнодорожной слободы и раньше жаловались на владельцев частных домов с ул. Чемеркина, которые сливают жидкие бытовые отходы прямо в кюветы. И когда рейдовая бригада приехала сюда, то своими глазами убедилась: улица дурно пахнет, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Коммунар".

Первый дом, куда заглянули проверяющие - № 21. Точнее, это не жилое здание, а какая-то производственная база, где занимаются ремонтом транспорта. Рядом с ее забором, под деревом, следы сточных вод, которые льются со двора на улицу.

Хозяина рейдовая бригада не застала, зато нашла его в другом доме на этой же улице. Вышедший на наш стук мужчина от мастерской открестился - дескать, не мое хозяйство, дочь занимается. Но и на него был составлен протокол - за складирование шлака на прилегающей территории.

А вот владелец двухэтажного здания не нашел ничего лучше, как вывести трубу со двора прямиком в кювет, и теперь сюда стекают все сточные воды дома. За время сильных морозов огромная лужа промерзла насквозь, но сейчас потеплело, она оттаивает и распространяет зловоние по всей округе. Неужели хозяину самому не противно дышать этими «ароматами»?

Собственник дома на наш стук не отозвался, возможно, был на работе. Но ему все равно придется пообщаться с сотрудниками административной комиссии. А затем уплатить штраф. Согласно Закону «Об административных правонарушениях в Приморском крае», слив жидких бытовых отходов «тянет» на 1-3 тысячи рублей.

Через дорогу та же картина. Владельцы здания льют помои в кювет и искренне удивляются, когда заместитель начальника отдела благоустройства Нина Кужеливская сообщает им, что так делать нельзя.

- Да, мы сюда ведра выносим, ну и что? Это ж вода, а не фекалии. Весной все растает и в землю уйдет, - возмущается молодой парень. - А куда еще выливать? Выгребной ямы у нас нет.

Его поддерживает жена, она также настаивает, что ничего плохого семья не делает. Подумаешь, грязную воду выплеснули на улицу. Однако эти доводы не действуют. На нарушителя составляют протокол, который будет рассмотрен на ближайшем заседании административной комиссии.

Пока работает рейдовая бригада, к соседнему дому подъезжает пожилая женщина. Она с готовностью отвечает на наши вопросы, но с каждой минутой все больше недоумевает.

- У меня есть квартира в другом районе, мусор выбрасываю в контейнер, когда там бываю. Правда, его немного, в основном все в печке сжигаю. А для стоков построен септик, когда наполнится, вызываю частника на спецмашине, он откачивает, - рассказывает хозяйка. - Документы? Никаких бумаг он мне не давал…

- Предприниматель, который оказывает вам услуги, должен иметь договор с МУП «Уссурийск-Водоканал» на утилизацию отходов, иначе его деятельность незаконна, - объясняют члены административной комиссии. - Нарушая закон, он и вас подставляет, так как вы не можете доказать, что утилизируете отходы по правилам. Заключите договор с добросовестной организацией, иначе вас ждет штраф.

Дальше по улице у приличного с виду дома под кустами желтая наледь. «Вы ищете, куда помои выливают? - спрашивает нас спешащая по своим делам женщина. - Так вот же самый ужасный дом, мимо него круглый год пройти невозможно». На наш стук калитку никто не открывает. Специалисты административной комиссии оставляют извещение, в котором предлагают собственнику здания явиться в отдел благоустройства.

- Этот район - не единственный в городе, где жители частных домов льют отходы в кюветы и на тротуары, - рассказывает Нина Кужеливская. - Недавно в микрорайоне Южном мы обнаружили, что из двухэтажного дома выведен шланг и помои текут из него прямо на дорогу. Люди не задумываются, что вредят не только окружающей среде, но и своему здоровью. Весной наледь растает, и эти же владельцы частных домов будут жаловаться, что их подтапливает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]