Морские конькобежцы Владивостока накрутили более 2000 километров

Любители зимних развлечений и спорта – прогулок по естественным замерзшим водоемам – используют последние холодные деньки, чтобы вовсю накататься по пока еще гладкому льду рек, озер и, конечно, моря, сообщает «Вести: Приморье».

Бесснежная зима позволила тем, кто стоит на коньках, весь холодный сезон кататься на свежем воздухе: из-за отсутствия осадков лед оставался гладким. А потому этой зимой количество так называемых морских конькобежцев в Приморье побило все рекорды. По огромной акватории залива Угловой рассекали толпы ценителей здорового образа жизни. Увлечение это несколько опасное, поскольку под сорокасантиметровым слоем льда - огромная морская бездна.

«В нашей семье все занимаются лыжными гонками, а когда снега нет, используем в качестве подготовки естественный лед, – рассказала «Вестям: Приморье» Елена Коноплинина. – Сезон начинаем в ноябре на озерах, а в начале декабря переходим в залив Угловой. Мы катаемся всей семьей, а в течение сезона к нам присоединились десятки желающих и новичков. Многим показываем технику, рассказываем о безопасности нахождения на льду водоема».

В этом году группа конькобежцев Елены Коноплининой установила рекорд по протяженности маршрута во время тренировки: за пять часов по Угловому заливу накатали 100 километров. А неделю назад смельчаки проехали от села Раздольного по одноименной реке до мыса Речной, далее по Амурскому заливу к ст. Чайка, и только там сняли коньки. По самым скромным подсчетам, за сезон группа Е. Коноплиной проехала на своих двоих более 2000 км!

Морские конькобежцы признаются, что получают огромное удовольствие от своего занятия. И трудно не согласиться с ними. Ведь во время тренировок они несутся по почти идеально гладкому зеркалу реки или моря, лишь кое-где испорченному замерзшими лунками рыбаков и покрытому россыпями белых ежиков инея и наледи. А что может быть лучше свежего воздуха и чувства полета?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]