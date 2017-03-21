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Вчера, 20:05
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Cтивидоры Находки подтвердили свои экологичекие обязательства договором с властями

Cтивидоры Находки подтвердили свои экологичекие обязательства договором с властями

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко в пятницу, 2 марта, подписал соглашения с восемью стивидорными компаниями Находки о поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом. Также предметом соглашений стало применение на постоянной основе комплекса эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха как в черте города, так и в акватории бухты Врангель, а также созданию системы локального сбора и очистки канализационных стоков.

«Деятельность тех компаний, которые не смогли предложить эффективные меры защиты от загрязнения воздуха угольной пылью, будем совместно с надзорными органами приостанавливать», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

АО «Находкинский морской торговый порт» намерен в 2018 году возвести не менее 300 метров ветрозащитных экранов для ограждения мест выгрузки и накопления угля, установить и запустить в работу стационарные системы пылеподавления, которые будут препятствовать просыпу угля за периметр накопления.

В планах руководства АО «Дальмормонтаж» – ‪‪до 1 апреля 2018 года снизить объём перевалки угля на 20 проц. и организовать ограждение пылеподавления из сеток со стороны моря высотой девять метров и 12 метров.

ООО «Компания «Аттис Энтерпрайс» обязалось в ближайшее время ввести в эксплуатацию водяную пушку в зоне выгрузки вагонов, две снежные пушки. До октября этого года – обязуется переселить жителей дома, ближайшего по расположению к территории предприятия, в новое жильё. До ноября компания должна за свой счёт вести очистку операционной акватории судами.

«Восточная стивидорная компания», по соглашению, должна ограничивать погрузку угля в период неблагоприятных метеоусловий. До ноября – очистить участок акватории водного объекта.

ООО «Восточно-Уральский терминал» намерен в 2018 году оснастить территорию сооружениями по охране от загрязнения, засорения, заиливания акватории, установить грейфер с пылеподавлением.
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ООО «Геомар» должно ограничивать погрузку угля во время неблагоприятных метеоусловий не менее чем на 50 проц., а при силе ветра 15 метров в секунду и более прекращать все работы, связанные с перевалкой.

АО «Восточный Порт» намерен в этом году приобрести вакуумные подметально-уборочные машины, снегогенераторы, пересыпные воронки. Также ряд экологических мероприятий предусмотрен на 2018-2020 годы.

Ранее Андрей Тарасенко в феврале в рамках рабочей поездки в Находкинский городской округ поручил стивидорным компаниям до конца года установить дополнительные пылеподавляющие системы, либо прекратить перевалку груза на период ветров. Андрей Тарасенко отметил, что Находка, некогда чистый и зеленый город, сегодня превратилась в угольную шахту.

Глава региона добавил, что закрыть все угольные терминалы сегодня невозможно, ведь они обеспечивают рабочими местами самих жителей муниципалитета, однако за нарушения санитарных норм компании будут платить большие штрафы, а в крайних случаях им может грозить даже приостановка деятельности на 90 суток.

В январе врио Губернатора Приморья уже подписал соглашение с генеральным директором ОАО «Терминал Астафьева» Русланом Кондратовым о внедрении технологии закрытой перевалки угля, поэтапном прекращении перевалки угля открытым способом в жилой зоне Находки и расселении жителей города из ветхого и аварийного жилья.

«Терминал Астафьева» уже ограничил погрузку, постепенно компания обязуется полностью перейти на закрытый тип перевалки угля. Так, с начала февраля этот стивидор снизил отгрузку угля почти на 100 тысяч тонн, что составляет 50% от прежних объемов.

Аналогичное соглашение было подписано и с АО «Владивостокский морской рыбный порт» – стивидор должен прекратить перевалку угля открытым способом на причале №50 до конца 2018 года, на причале №46 – в последующие два года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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