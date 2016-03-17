В Приморье рыбаки с юмором "проводили" на дно тонущий джип (фото)

В районе поселка Тавричанка на акватории Амурского залива в Приморском крае утонул автомобиль-внедорожник любителей зимней рыбалки,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.

Как сообщают очевидцы происшествия, рыбаки не особо расстроились из-за этого. Один из них даже забрался на уходящий под воду автомобиль, пропел песню: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" и заявил, что, как капитан корабля, уходит на дно вместе с судном.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]