В Приморье рыбаки с юмором "проводили" на дно тонущий джип (фото)
В районе поселка Тавричанка на акватории Амурского залива в Приморском крае утонул автомобиль-внедорожник любителей зимней рыбалки,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.
Как сообщают очевидцы происшествия, рыбаки не особо расстроились из-за этого. Один из них даже забрался на уходящий под воду автомобиль, пропел песню: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" и заявил, что, как капитан корабля, уходит на дно вместе с судном.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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