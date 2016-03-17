Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 20:32
  2

В Приморье рыбаки с юмором "проводили" на дно тонущий джип (фото)

В Приморье рыбаки с юмором

В районе поселка Тавричанка на акватории Амурского залива в Приморском крае утонул автомобиль-внедорожник любителей зимней рыбалки,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на @Экипажи ДПС.
Как сообщают очевидцы происшествия, рыбаки не особо расстроились из-за этого. Один из них даже забрался на уходящий под воду автомобиль, пропел песню: "Врагу не сдается наш гордый "Варяг" и заявил, что, как капитан корабля, уходит на дно вместе с судном.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести