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Власти Уссурийска предупредили горожан о нависшей опасности

Власти Уссурийска предупредили горожан о нависшей опасности

Фото: pixabay.com

В городе сложилась неблагоприятная ситуация в связи со скоплением снега и наледи на крышах зданий и домов. Администрация УГО даже выпустила в связи с этим памятку, которую разместила на своем сайте, сообщают «Вести: Приморье».

В честности, в ней говорится, что во избежание неприятностей нужно обращать  внимание на огороженные участки  тротуаров и ни в коем случае не пересекайте  опасные зоны. Чаще всего снежные наносы и наледи образуются над водостоками, именно эти участки фасадов зданий и домов особенно опасны. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий и домов.

 «Если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или наледи, ни в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от здания. Наоборот, следует как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши.

Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр  под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеурочное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках и детских колясках, не оставлять их без присмотра и не находится с ними в местах возможного падения с крыш снежной массы и наледи.

Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарайтесь не парковать свой автомобиль в непосредственной близости от зданий и домов, на крышах которых образовалось большое количество снега и наледи», -  заключают заботливые составители текста о нависшей опасности над головами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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