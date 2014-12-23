Власти Уссурийска предупредили горожан о нависшей опасности

В городе сложилась неблагоприятная ситуация в связи со скоплением снега и наледи на крышах зданий и домов. Администрация УГО даже выпустила в связи с этим памятку, которую разместила на своем сайте, сообщают «Вести: Приморье».

В честности, в ней говорится, что во избежание неприятностей нужно обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не пересекайте опасные зоны. Чаще всего снежные наносы и наледи образуются над водостоками, именно эти участки фасадов зданий и домов особенно опасны. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий и домов.

«Если вы идете по тротуару и слышите звук падающего снега или наледи, ни в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову и не отходите от здания. Наоборот, следует как можно быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши.

Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеурочное время в этих местах.

Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках и детских колясках, не оставлять их без присмотра и не находится с ними в местах возможного падения с крыш снежной массы и наледи.

Если вы дорожите своим движимым имуществом, постарайтесь не парковать свой автомобиль в непосредственной близости от зданий и домов, на крышах которых образовалось большое количество снега и наледи», - заключают заботливые составители текста о нависшей опасности над головами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]