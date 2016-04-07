Уссурийцы на повышенных тонах поговорили с замминистра

Известие о том, что в Уссурийск приехал замминистра Минвостокразвития Павел Волков, быстро облетело город. Большой зал администрации УГО оказался заполнен до предела. Разговор с высоким гостем получился острым, горожане не скрывали эмоций и не стеснялись в выражениях, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на газету «Коммунар».

Как сообщает издание, заместитель руководителя Минвостокразввития Павел Волков в начале беседы рассказывал о важности самого отдаленного региона для будущего всей страны, ведь на бескрайних просторах ДВФО хранится более 25 процентов всех разведанных запасов газа, треть золота, 80 процентов алмазов. А еще у нас есть лес, рыба, нефть… Осталось построить высокотехнологичные предприятия - и заживем!

Народ терпеливо слушал о достижениях и планах: инвестициях, рабочих местах, преференциях. Но когда пришло время вопросов, атмосфера в зале стала более оживленной.

Предприниматель Александр Митус, например, заметил, что правительство говорит о снижении энерготарифов для Дальнего Востока. Действительно, на Чукотке, в Магаданской области электроэнергия стала обходиться бизнесу дешевле. Но в этих регионах живет меньше людей, чем в Приморском крае. Может, лучше дать возможность меньше платить за киловатты местным предпринимателям?

На этот вопрос ответил вице-губернатор Александр Костенко, присутствовавший на встрече. Как пояснил Александр Иванович, в дальневосточных регионах энерготарифы привели к среднероссийскому уровню. Но Приморье не вошло в их число, так как у нас один из самых низких тарифов для населения. И хотя для промышленных потребителей киловатты стоят дороже, в целом мы попадаем в средние показатели по России. К тому же с 1 января текущего года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко принял решение о снижении энерготарифов для предприятий на 10 процентов.

И еще вопросы, на которые пришлось отвечать чиновнику из Правительства.

Многие уссурийцы раз за разом поднимали проблему миграции населения с Дальнего Востока в другие регионы страны.

- Люди уезжают из Сибири и Дальнего Востока. Регион покидают молодые, работящие, они не потеряются на новом месте, но как пригодились бы их силы здесь. Что вы планируете делать, чтобы сократить отток населения? - спросил Сергей Могул.

- Чтобы сохранить население, необходимо ввести минимальные ипотечные ставки для Дальнего Востока. Давайте жилищные кредиты под 2-3 процента годовых, и тогда к нам приедут молодые специалисты, - предложил Роман Мелешкин.

- Мы работаем над этой идеей. Но надо признать, что молодые специалисты - не очень удобны для работодателей и банков, - отметил Павел Михайлович. - Они еще не имеют достаточного опыта, первыми теряют работу, к тому же женщины уходят в декрет, им приходится искать замену. В общем, проблему надо решать в комплексе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]