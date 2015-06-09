В Уссурийске "обогатиться" на женском празднике разрешили всем желающим
Самый крупный цветочный базар в крае будет работать в Уссурийске 7 и 8 марта. Власти города выделили территорию приличных размеров для желающих обогатиться на мужчинах, которые поспешат поздравить с праздником своих женщин, сообщает "Вести: Приморье".
Впервые специализированная ярмарка в предверии Международного женского дня развернется в районе Старого центра. Торговать своей продукций можно будет на площадке от улиц Тимирязева - Калинина до леерных ограждений. При этом принять участие в "Ярмарке цветов" смогут все желающие: предприниматели, представители фермерских и лично-подсобных хозяйсв, которые сами вырастили цветы к весенним праздникам, в также граждане занимающиеся садоводством.
Организаторы при этом призывают оставить цены приемлемыми. Однако мониторинг корресподендетов "Вестей: Приморье" показал, что за неделю в Уссурийске выросла цена за самый популярный мартовский цветок - тюльпан. За штуту цветка просят в среднем 100 рублей, того как семь дней назад бутон обходился по цене 80 рублей.
К слову и без ярмарки в Уссурийске есть, где купить цветы. По данным картографического справочника "2ГИС" в городе почти 60 стационарных точек по продаже цветочных букетов. Так, что без цветущих "живых" подарков уссурчанки точно не должны остаться.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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