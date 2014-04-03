В Приморье утверждены даты сдачи ЕГЭ
Утверждены даты государственной итоговой аттестации в 2018 году. Первый экзамен досрочного этапа школьники Приморья будут сдавать уже 21 марта.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте образования и науки, итоговые экзамены в 2018 году традиционно пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.
Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году продлится с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля, и дополнительный – с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы единого государственного экзамена начнутся с географии, а также информатики и ИКТ.
Экзамены для выпускников 9 классов (ОГЭ) в 2018 году также пройдут в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября.
Как и в прошлом году, в расписании 2018 года наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для сдачи экзаменов по всем учебным предметам.
Отметим, в 2018 году ЕГЭ в Приморье будут сдавать 10 671 человек, из них 9 391 – нынешние одиннадцатиклассники. Остальные участники – выпускники прошлых лет, ребята, окончившие учреждения среднего профессионального образования, и те, кто по каким-либо причинам не смог пройти итоговую аттестацию ранее. Для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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